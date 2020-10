7 grains anciens nutritifs et riches en protéines

2 / 7

THamaraiselvan king/Shutterstock

Le stipe à glumes membraneuses (Indian ricegrass), un grain ancien nutritif

Cette graminée fourragère, cousine du riz sauvage et indigène dans les états de l’Ouest américain comme l’Utah et le Nevada, faisait partie de l’alimentation de base des Amérindiens. Le stipe, qui a une forte saveur de blé, est une céréale sans gluten que l’on utilise le plus souvent sous forme de farine (marque Montina), très riche en nutriments. Dans 2/3 de tasse, vous trouvez 17g de protéines et 24g de fibres. La même quantité de farine de blé entier offre environ 10g de protéines et 10g de fibres. Il ne vous en faut pas beaucoup: remplacez par du Montina 15 à 20% de la farine que vous utilisez actuellement pour cuisiner des plats mijotés, des sauces et des soupes.

