Avocat: 13 puissants bienfaits et vertus de ce fruit santé

L’avocat compte de nombreux bienfaits et vertus santé. En plus d’être riche en fibres et antioxydants, il favorise la perte de poids et calme la faim. Découvrez 10 excellentes raisons d’intégrer cet aliment à votre alimentation.

L'avocat: un fruit riche en bienfaits et favorisant la perte de poids Bien que calorique, l'avocat pourrait favoriser la perte de poids en calmant la faim, selon une étude scientifique. Les avocats contiennent en effet de l'acide oléique, un gras permettant d'activer la partie du cerveau liée au sentiment de satiété, freinant ainsi les fringales et permettant de mieux contrôler la faim. Par ailleurs, contrairement aux autres fruits, l'avocat ne compte que très peu de glucides. Une portion de 100 g d'avocat fournit: 160 calories

15 g de gras (dont 2 g de gras saturés)

9 g de glucides (dont 7 g de fibres)

2 g de protéines L’avocat fournit de la vitamine B6, C et E et contient de plus faibles quantités de magnésium, de fer, de zinc, de phosphore, et de vitamine A. Bien qu’on ait tendance à le considérer comme un légume, l’avocat est un fruit provenant d’un arbre tropical de la famille des lauracées. Voyez les nombreuses vertus qu’offre ce fruit si vous en mangez tous les jours.

Les avocats sont riches en fibres et favorisent une saine digestion Un demi-avocat contient 3,4 g de fibres solubles et insolubles. Ces fibres sont essentielles au bon fonctionnement de votre système digestif, en plus d'aider à stabiliser votre taux de sucre sanguin. Vérifiez si vous consommez assez de fibres au quotidien.