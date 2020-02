Les 29 meilleures recettes savoureuses à base de saumon

9 / 29 Shutterstock Un pilaf de saumon santé aux deux riz et aux petits pois Découvrez les grains fins et allongés du riz sauvage, qui est bien pourvu en protéines, en vitamines du complexe B et en fibres. Dans cette recette, il forme un duo avec du riz basmati et mijote dans un délicieux bouillon de légumes avec des feuilles de laurier et de la cardamome. Du saumon et des petits pois apportent des protéines et des fibres à ce met. Servez ce pilaf parsemé d’oignons verts et de coriandre. Obtenez la recette de pilaf de saumon aux deux riz et aux petits pois.

10 / 29 Shutterstock Un saumon glacé à l’orange Le fenouil et sa saveur anisée parfument voluptueusement ce saumon garni d’estragon et d’olives noires. La pulpe juteuse et sucrée de l’orange lui confère un arome pimpant et fournit également de la vitamine C. Obtenez la recette de saumon glacé à l’orange, fenouil et aux olives.