13 bienfaits de l’ail complètement surprenants

Essayez l’ail pour ses bienfaits surprenants sur la santé et la beauté, sans compter ses usages cachés en bricolage.

Un bienfait surprenant de l’ail : il aide à faire pousser vos cheveux

L’ail pourrait bien vous permettre d’en finir avec la chute de vos cheveux parce qu’il contient des taux élevés d’allicine, un composé soufré semblable à celui que l’on trouve dans les oignons et dont on se sert pour traiter efficacement la chute des cheveux. Frottez des tranches de gousses d’ail sur votre cuir chevelu en les écrasant pour en tirer le maximum de bienfaits. Vous pouvez aussi faire infuser l’ail dans l’huile et masser votre cuir chevelu avec cette huile.