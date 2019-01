Protégez-vous contre le rhume, la grippe et les maladies grâce à ces 30 trucs ultra simples, mais efficaces pour renforcer votre système immunitaire!

Les meilleurs trucs et conseils pour renforcer le système immunitaire et éviter la maladie

Stimuler votre système immunitaire est l’un des meilleurs moyens de se protéger des maladies, notamment du rhume et de la grippe. Des chercheurs de l’école de médecine Mount Sinai de New York ont trouvé une explication à notre susceptibilité aux virus de la grippe durant l’hiver : ces micro-organismes survivent plus longtemps quand les températures sont froides et sèches, ce qui favorise leur propagation dans les gouttelettes de l’eau et de l’air. Quant au rhume banal, qui est causé par plus de 200 virus, on n’a guère de chances d’échapper à tous.

« Toutefois, quelques stratégies préventives toutes simples pour renforcer votre système immunitaire vous mèneront loin », explique le docteur Pierre Plourde, médecin agréé de l’office régional de la santé de Winnipeg. Découvrez sans plus tarder les 30 moyens les plus efficaces et prometteurs pour renforcer votre système immunitaire et ainsi mieux vous protéger des maladies.

