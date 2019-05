10 aliments santé pour remplacer le beurre

Ces aliments peuvent remplacer le beurre et vous aider à éliminer les gras saturés, sans sacrifier la riche saveur du beurre grâce à ces substituts santé!

Le beurre n’est pas la seule option

Intolérance au lactose, habitudes alimentaires plus saines : les raisons de vouloir remplacer le beurre par des substituts meilleurs pour la santé peuvent être nombreuses. Car même s’il est délicieux, le beurre est riche en gras et en cholestérol (une toute petite quantité peut faire augmenter votre taux).

Lorsque vous cherchez un substitut santé, privilégiez les aliments contenant de bons gras. Assurez-vous de savoir où trouver les bons et les mauvais gras. Ils offrent la saveur et la consistance que vous aimez, sans les effets secondaires dommageables. Vous pouvez utiliser des substituts du beurre sur votre pain grillé, dans un sauté de légumes et même dans les pâtisseries.