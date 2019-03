Les incroyables bienfaits de l’huile d’olive sur votre santé

Vous utilisez sans doute déjà l’huile d’olive dans vos salades et pour faire la cuisine, mais saviez-vous que ses bienfaits sur votre santé pouvaient vous permettre de vivre plus longtemps ?

L’huile d’olive contribue à la prévention des maladies cardiaques, des AVC et de la démence, ainsi que des cancers du sein, des voies respiratoires et du tube digestif supérieur. Des études démontrent qu’elle pourrait même diminuer les risques d’ostéoporose et de diabète.

L’huile d’olive est un «bon gras»

Il est reconnu qu’un régime riche en gras saturés comme les viandes grasses et le beurre accroît la production de mauvais cholestérol (LDL) et les risques de maladies cardiaques. À l’inverse, un régime à base d’huile d’olive et de fruits et légumes protège le cœur et les artères. L’huile d’olive favorise également une alimentation saine. (Les recherches identifient le régime méditerranéen comme étant l’un des meilleurs pour la santé).

