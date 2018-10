10 bienfaits du curcuma sur la santé

Une recherche plus récente de l’Association américaine de gastroentérologie confirme l’effet de la curcumine sur la colite ulcéro-hémorragique, une maladie intestinale inflammatoire qui provoque des ulcères du tube digestif.

Une étude pilote tenue en Grande-Bretagne démontre que les sujets atteints de SCI qui ont pris deux capsules quotidiennes de curcuma pendant huit semaines ont eu moins de douleur abdominale et leurs passages à la selle était plus régulier.

Les gens qui souffrent d’un syndrome du côlon irritable (SCI) ont des crampes abdominales, des ballonnements, des diarrhées et autres troubles intestinaux. Le curcuma peut apaiser certains d’entre eux.

Le curcuma peut diminuer votre taux de cholestérol

Patricia Bannan souligne que les effets du curcuma sur le taux de cholestérol sont parfois contradictoires. «Le curcuma semble réduire le taux des gras sanguins, nommés triglycérides.»

Un excès de triglycérides apparaît dans le sang lorsque vous consommez plus de calories que vous n’en éliminez. Avec le temps, ils augmentent et s’associent au mauvais cholestérol (LDL), en provoquant un durcissement des parois artérielles, ainsi qu’une hausse du risque d’AVC, d’infarctus et de maladie cardiovasculaire.

Plusieurs études sur des animaux soulignent l’effet réducteur du curcuma sur le taux lipidique. Une étude sur des lapins auxquels on a donné une alimentation riche en gras et en curcuma a montré une diminution des taux de triglycérides et de LDL.

