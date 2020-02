10 superaliments à mettre au menu de tous les jours

C’est grâce à sa richesse en bêta-glucane, un type de fibres solubles, que l’avoine fait baisser le taux de cholestérol et la pression artérielle. Une tasse (250 ml) par jour de son d’avoine cuit, 11/2 tasse (375 ml) d’avoine cuite ou trois sachets de gruau d’avoine instantané fournissent assez de bêta-glucane pour faire baisser d’environ cinq pour cent le taux de cholestérol sanguin et de dix pour cent le risque de faire une crise cardiaque.

Une cuillerée à soupe de graines de lin par jour, qu’on ajoute habituellement au yogourt ou aux céréales, fournit 2,3 g de fibres, soit plus, bien souvent, que la céréale elle-même. Mais c’est pour ses lignanes qu’on consomme habituellement cette graine. Ces substances se comportent dans le corps comme l’œstrogène, bloquant les récepteurs de cette hormone sur les cellules et contribuant ainsi à diminuer le risque de certains cancers hormonodépendants, comme le cancer du sein. Grâce à leur action anti-inflammatoire, les lignanes pourraient également contribuer à soulager les affections comme l’acné et l’asthme.

Cannelle

La cannelle est l’une des épices les plus utiles à la santé. Elle est surtout réputée pour ses effets positifs sur la glycémie (taux de sucre sanguin) et, par conséquent, pour les diabétiques. Elle peut contribuer à prévenir la formation de caillots sanguins et possède des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires. On a montré qu’elle pouvait combattre l’E. coli, entre autres bactéries.

Combien en faut-il? Il suffit de ¼ à ½ cuillerée à thé (1 à 2 ml) par jour pour diminuer de 12 à 30% le taux de triglycérides et de cholestérol total.

Conseil: saupoudrez votre café de cannelle; c’est une bonne manière de tirer partie de cette épice.