Performance: 9 superaliments pour optimiser vos entraînements

Optimisez vos entraînements et améliorez vos performances sportives grâce aux superaliments les plus populaires auprès des sportifs et athlètes de haut niveau.



Les superaliments pour stimuler et améliorer votre entraînement Chaque jour apporte son lot de hauts et de bas. Si vous manquez d'énergie et que vous êtes encore courbaturé de votre dernière séance, faire de l'exercice peut vous paraître difficile. Une alimentation appropriée peut donc vous aider à surmonter ces obstacles en améliorant votre rendement et votre capacité à récupérer. Pour ressentir pleinement les bienfaits de vos entraînements au gym, adoptez un régime riche en antioxydants, en minéraux, en protéines, en glucides complexes et en matières grasses de qualité. À ce sujet, le nutritionniste holistique Rich Ralph, établi à Vancouver, recommande de s'alimenter consciencieusement tout en se concentrant sur un régime composé d'aliments entiers. La prochaine fois que vous vous sentirez courbaturé ou léthargique, laissez-vous tenter par ces idées savoureuses et ajoutez de la puissance à votre entraînement.

1. Les graines de chia, riches en protéines et en potassium «Les graines de chia contiennent pratiquement deux fois plus de protéines que les autres graines, près de cinq fois plus de calcium que le lait et deux fois plus de potassium que les bananes», affirme Rich Ralph. Les athlètes ont besoin de conserver une ossature solide, et le corps absorbe particulièrement bien le calcium contenu dans les graines de chia. Quand faut-il en manger? «Elles feront une collation parfaite de 15 à 20 minutes après l'effort physique», explique le nutritionniste. Vous pouvez, par exemple, ajouter une poignée de graines de chia à votre smoothie post-entraînement. Pour une récupération optimale, il suggère d'ajouter des graines de chia à une grande salade de deux à quatre heures plus tard. Conseil d'expert: si vous êtes pressé, coupez une pomme en quartier et saupoudrez-la de graines de chia. Cela vous donnera un apport rapide en calcium et en vitamines.