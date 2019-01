La spiruline pour détoxifier et purifier

5 / 6

Alexander_G/Shutterstock

Recherches et études récentes sur la spiruline

Une étude d’une durée de six mois menée sur des patients atteints de rhinite allergique (inflammation des voies nasales) a constaté une nette amélioration de leur état avec la spiruline par rapport à un placebo.

Au cours des dernières années, des études sont venues souligner les nombreuses qualités thérapeutiques potentielles de la spiruline. Les recherches laissent entendre que la spiruline pourrait protéger du cancer. Une étude a dénoté un effet préventif du cancer du foie chez des rats qui avaient pris des suppléments de spiruline.

D’autres recherches avancent que la spiruline pourrait servir dans le traitement de l’hypercholestérolémie et du diabète de type2. Dans une étude sur des volontaires en bonne santé qui ont pris 4,5g de spiruline par jour pendant six semaines, on a constaté une baisse de la pression artérielle et du cholestérol total, du «mauvais» cholestérol (LDL) en particulier, avec augmentation du «bon» cholestérol (HDL). Deux petites études portant sur les effets de la supplémentation de spiruline dans le diabète de type2 ont relevé une amélioration de la glycémie à jeun et du taux de lipides sanguin. Pour mieux prévenir et contrer le diabète, privilégiez ces aliments.

L’hypothèse que la spiruline puisse ralentir la transformation du VIH en sida fait l’objet de recherches. Celles-ci visent à étayer des rapports contingents décrivant un lien entre des gens qui mangent régulièrement des algues au Tchad, en Corée et au Japon et leurs faibles taux de VIH/sida. Il n’existe en ce moment aucune étude exhaustive sur le sujet, mais une recherche pilote récente dans laquelle la spiruline a été administrée seule ou en combinaison avec une algue brune appelée wakamé (Undaria pinnatifida) aurait donné des résultats prometteurs, sans effets secondaires. On croit qu’il existe une relation entre la prise de spiruline et l’amélioration des signes et des symptômes de VIH, au fil du temps. Un patient qui a reçu des suppléments de spiruline pendant 13 mois affichait une baisse de certaines cellules du système immunitaire (cellulesCD4), qui indiquent la présence du VIH, ainsi qu’une baisse quantitative du virus dans son organisme.