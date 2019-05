22 aliments insolites à griller sur le BBQ cet été

Pour changer des quesadillas au micro-ondes ou à la poêle, essayez-les sur le gril. L’extérieur deviendra croustillant et doré, alors que le fromage sera bien chaud et fondant à l’intérieur.

Patates douces

Le spécialiste du barbecue, Steven Raichlen, auteur de Best Ribs Ever (Workman, 13.95 $), donne à ce tubercule orangé un traitement qu’il nomme rôtisserie-fumée, combinant les deux techniques de cuisson pour obtenir une patate onctueuse, au goût de miel, mais qui n’est pas trop sucré. Il recommande d’enduire toute la patate douce de beurre et de la cuire à feu moyen-élevé jusqu’à ce que la pelure soit grillée et que le centre soit tendre, c’est-à-dire de 40 minutes à 1 heure. Retirer du feu, couper dans le sens de la longueur et garnir de beurre et de cassonade.