7 symptômes d’une trop grande consommation de café

Le café peut vous rendre plus alerte, mais il peut également vous pousser à bout. C’est là que vous êtes sur les nerfs. D’après le site médical Livestrong, la caféine stimule le système nerveux central et peut engendrer du stress. Laissez tomber cette quatrième tasse de café et dites adieu à la tremblote. Mettez plutôt votre café à profit dans ces divers usages originaux. Vous souhaitez arrêter ou diminuer votre consommation de café? Inspirez-vous de ces manières étonnantes de stimuler votre énergie, sans boire une goutte de café!

Vous avez des maux de tête

Une dose modérée de caféine peut aider à soulager un mal de tête en rendant les analgésiques plus efficaces, selon la Clinique de Cleveland. Cela explique la présence de caféine dans des analgésiques en vente libre. Cependant, si vous consommez trop de café depuis trop de temps (plus de 500 mg de caféine ou 5 tasses par jour), un sevrage pourrait être indiqué. Des chercheurs de l’université Johns-Hopkins observent des maux de tête et de la fatigue dans les cas de sevrage brutal. Diminuez graduellement votre consommation de caféine et éliminez-en toutes les sources: analgésiques, thé, colas et boissons énergisantes.