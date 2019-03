39 façons de protéger vos yeux… qui pourraient vous sauver la vue!

11 / 39

Pressmaster/Shutterstock

Démaquillez-vous avant de vous coucher

Le mascara, le ligneur et le fard à paupières peuvent vraiment embellir vos yeux, mais ils peuvent aussi obstruer les minuscules glandes sébacées situées à la base de vos cils. « Cela peut irriter les yeux, les faire rougir et larmoyer et rendre le port des lentilles cornéennes inconfortable, prévient Monica Nguyen, optométriste à New York et au New Jersey. Enlevez votre maquillage à la fin de la journée avant de vous laver le visage, car dormir avec ces impuretés sur les cils présente un risque accru d’accumulation de bactéries et d’infection », dit-elle.

Ensuite, passez doucement un coton-tige humide le long des bords supérieur et inférieur des paupières pour enlever tout résidu de maquillage et aider à ouvrir ces glandes.

