10 manières savoureuses de cuisiner les noix

Mélangez une grosse poignée de noix de cajou, d’amandes ou de noix avec une cuillère à thé (5 ml) d’huile d’olive, une cuiller à thé (5 ml) de cumin, une pincée de sel et de piment de Cayenne. Réglez le four à 180°C (350°F) et faites-les cuire 20 à 30 minutes sur une plaque à rebord ou dans un plat peu profond, en remuant à l’occasion.

Mariez les saveurs

Ajoutez à vos salades des pignons et des tranches d’orange, des noix de pacane et des betteraves cuites, des noisettes et des poires, des noix de cajou et des pommes, ou des noix du Brésil et des languettes de poulet.

