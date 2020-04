10 trucs pour apprêter les haricots et les lentilles

Nos meilleures recettes de haricots et de lentilles

1. Trempette de haricots noirs aux épices: égouttez, rincez et transformez en purée des haricots noirs en boîte. Ajoutez le jus d’un demi citron, un peu de cumin, ainsi que de l’oignon vert, de l’ail, des feuilles de coriandre et un piment jalapeno, le tout finement haché.

2. Plats enrichis: ajoutez des haricots blancs en purée à de la soupe de courge, des lentilles à la soupe au jambon et à l’orge, et des haricots de Lima à un ragoût de bœuf.

3. Plat convivial : mélangez des pois chiches en boîte avec du couscous cuit et quantité de tomates et de persil hachés. Ajoutez du cumin moulu et du paprika doux au goût. Versez un filet d’huile d’olive et de jus de citron. Et voilà!

4. Brunch mexicain: servez des œufs pochés ou brouillés avec de la salsa, des haricots frits à faible teneur en gras, des croustilles de maïs et des tranches d’avocat. Ce sera votre propre version des huevos rancheros.

5. Le classique Riz et pois à la jamaïcaine est composé de pois cajans ou de haricots adzuki, de riz brun, de bouillon, d’assaisonnements, etc. Combinés, le riz et les légumineuses forment une protéine complète alors que, séparément, chacun est déficient en certains acides aminés, composants de base des protéines.

6. Ajoutez des pois chiches cuits à un ragoût composé de porc sauté, de carottes, d’oignons et de chou frisé.

7. Poivrons farcis: faites cuire en quantités égales des lentilles et du riz (ils demandent le même temps de cuisson). Mélangez-les avec des pignons rôtis à sec, des tomates hachées, de la menthe et de la fêta émiettée. Coupez les poivrons en deux dans le sens de la longueur, retirez les pépins et farcissez du mélange. Faites cuire au four jusqu’à ce que la chair soit tendre.

8. Salade arc-en-ciel: mélangez des haricots noirs cuits avec de la mangue, du poivron rouge, de l’oignon vert et des feuilles de coriandre, que vous aurez préalablement hachés. Ajoutez le jus d’un demi citron.

9. Burger de haricots : faites sauter des oignons, de l’ail et des champignons finement hachés. Laissez refroidir puis mélangez avec des haricots rouges en boîte, préalablement rincés et réduits en purée. Formez des galettes et faites dorer dans de l’huile de canola. Servez sur des pitas de blé entier avec les condiments de votre choix.

10. Pâtes nouveau genre: faites sauter des oignons jusqu’à ce qu’ils soient tendres; ajoutez une courgette et un poivron hachés, des gourganes fraîches ou congelées et du bouillon de légumes. Couvrez et faites cuire dix minutes. Mélangez avec des rotini ou d’autres pâtes spiralées et un peu d’huile d’olive.