7 erreurs communes avec les probiotiques

Erreur no 2: Vous arrêtez les probiotiques à cause des antibiotiques

«Une des plus graves erreurs est de penser devoir attendre d’avoir fini vos antibiotiques avant de prendre des probiotiques», souligne la diététicienne agréée, Desiree Nielsen, auteure de Un-Junk Your Diet: How to Shop, Cook and Eat to Fight Inflammation and Feel Better, Forever (Faites le ménage dans votre régime: comment acheter, cuisiner et manger pour combattre l’inflammation et vous sentir éternellement mieux).

Les gens ont tendance à croire que les antibiotiques tuent les probiotiques, ce qui est en partie vrai, mais les probiotiques peuvent atténuer les effets secondaires des antibiotiques (diarrhée, estomac dérangé, etc.) La clé pour que les probiotiques restent actifs est d’attendre deux heures après avoir pris l’antibiotique pour qu’il passe dans votre système et laisse votre probiotique agir sans contrainte. De plus, continuez les probiotiques pendant quelques jours après la fin du traitement antibiotique pour vous assurer qu’il ne reste pas d’effet résiduel des antibiotiques.

Assurez-vous de savoir si vous prenez vos antibiotiques de la bonne façon.