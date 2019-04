Cuisiner le quinoa: nos 25 meilleures recettes santé

22 / 25

SHUTTERSTOCK

Une recette de soupe de poulet pour cuisiner le quinoa

Ajoutez une poignée de quinoa à cette soupe de poulet à l’aneth et aux panais pour augmenter sa teneur en protéines et en fibres. Elle sera ainsi plus consistante et vous soutiendra plus longtemps.

Obtenez la recette de la soupe de poulet à l’aneth et aux panais.