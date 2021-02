Est-il possible de boire trop d’eau? 9 signes à surveiller

7 / 10

SOLIDCOLOURS/GETTY IMAGES

Vous avez des maux de tête lancinants toute la journée

Les maux de tête sont un signe d’hyperhydratation comme de déshydratation, tout comme la nausée, les vomissements et la diarrhée. Si vous buvez trop d’eau, la concentration saline sanguine diminue et provoque un gonflement des cellules dans tous les organes. Lorsque votre concentration de sel baisse, vos cellules se dilatent. En cas d’excès d’eau, votre cerveau se met à enfler et le tronc cérébral touche la boîte crânienne. Cette pression indue peut causer des maux de tête lancinants, et pire, des lésions cérébrales et des troubles respiratoires.

Vous serez surpris de voir quels sont les effets de l’eau sur votre corps.