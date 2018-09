Des études scientifiques ont suggéré un lien entre la consommation de gingembre et les fausses couches. Certains chercheurs l’ont associé aux complications de la grossesse, tandis que d’autres n’ont pas décelé de problème à l’utiliser pour soulager les nausées . Consultez toujours votre médecin avant de prendre des suppléments ou de l’utiliser pour traiter les nausées matinales. Assurez-vous d’éviter ces 6 types d’aliments durant la grossesse .

Le gingembre est susceptible de causer l’ inflammation de la bouche et des muqueuses, ce qui peut ainsi engendrer des inconforts et de l’inflammation dans la cavité buccale lorsqu’il est consommé en poudre, à l’état naturel, ou encore en infusion, par exemple.

Le gingembre aide à soulager les nausées

La prochaine fois que vous aurez un virus ou le mal des transports, essayez le gingembre pour soulager votre estomac. Une étude a démontré que le gingembre était aussi efficace que la scopolamine, un médicament sur ordonnance, pour prévenir le mal des transports, sans les effets secondaires de somnolence.

En 2011, lors d’une étude menée en laboratoire à l’Institut pharmaceutique de l’Université libre de Berlin, des scientifiques ont découvert que certains composés du gingembre adhéraient aux récepteurs des cellules de l’intestin grêle, bloquant ainsi l’action des substances chimiques induites par le corps qui provoquent les nausées, dont la sérotonine.

Autres études sur le gingembre et ses effets sur la nausée:

Imaginez-vous en train de déjeuner, les yeux bandés, tandis que votre chaise tourne sur elle-même, montant et descendant à la façon d’une vague ! C’est ce qu’ont accepté de subir 36 courageux volontaires, en 1982, dans le cadre d’une étude originale de l’Université d’État de Pennsylvanie qui a servi à démontrer les effets bénéfiques du gingembre contre le mal des transports. Selon le chercheur Daniel B. Mowrey, les capsules de gingembre séché en poudre ont eu plus d’effet que les médicaments courants comme le Dramamine ou le Gravol (tous deux à base de dimenhydrinate), employés pour le mal des transports.

Une recherche menée en 2003 à l’Université du Michigan semble soutenir les bienfaits prometteurs du gingembre pour contrer les nausées. Cette fois-ci, 13 volontaires ont mangé des sandwichs au bacon et au fromage avant de s’asseoir à l’intérieur d’un baril tournant, décoré de bandes noires et blanches pour amplifier la sensation de malaise! Pendant l’étude, ils ont pris 1 000 à 2 000 mg de rhizome de gingembre séché en capsules: ce qui a diminué les nausées de 40%. Par ailleurs, l’intensité de la nausée a baissé deux fois plus rapidement, soit cinq minutes plutôt que dix, dans le groupe qui a pris du gingembre en comparaison du groupe sous placebo.

Enfin, le gingembre a également soulagé les lourdeurs digestives dans 25% des cas, dans une étude menée en 2011 par le Collège de médecine de l’Université Chang Gung de Taïwan.