Insectes comestibles: manger des insectes… vraiment?

KOOKLE/Shutterstock

De nouveaux joueurs

Une étude menée en 2016 par Recyc-Québec auprès de 850 participants a révélé que les hommes seraient plus enclins à manger des larves de mouche que les femmes. Aussi, la majorité des participants préféraient les aliments transformés comme la farine de grillons plutôt que le grillon entier.

L’une des plus grandes fermes d’insectes certifiées biologiques en Amérique du Nord, Entomo Farm, est située en Ontario. Elle peut produire jusqu’à 13,5 tonnes d’insectes par mois dans ses trois bâtiments de 20 000 pieds carrés. Tout compte fait, le grillon s’impose de plus en plus à notre alimentation et le Québec compte actuellement plus d’une quarantaine d’entreprises actives ou en démarrage.

La compagnie québécoise Näak propose des barres protéinées à base de poudre de grillon. La première gamme de barres énergétiques, riche en sodium, était particulièrement conçue pour les athlètes, mais l’ambition de démocratiser la consommation des grillons l’a motivée à évoluer vers des produits universels. Näak est désormais offerte dans plus de 600 points de vente au Canada (notamment comme Sport Expert, Rachelle-Béry et Nautilus Plus au Québec).

Grâce au développement de nouvelles fermes québécoises comme Umamize (anciennement Tottem Nutrition), il y a de nouvelles opportunités d’approvisionnement pour les compagnies agroalimentaires d’ici. L’émergence de fermes d’insectes illustre parfaitement le changement qui s’opère dans les dernières années quant à la réceptivité des consommateurs pour l’entomophagie.

Neoxis, pour sa part, se spécialise dans l’élevage de ténébrions meuniers, situé à Saint-Flavien, dans Lotbinière. De son côté, située à Sainte-Marie de Beauce, Uni-Vers Entomoculture transforme la larve de ténébrions en farine. L’entreprise songe d’ailleurs à entamer une production plus massive pour répondre à la demande qui ne dérougit pas.