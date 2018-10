4 / 13

BENNYARTIST/SHUTTERSTOCK

Papaye

Ce fruit tropical renferme deux fois plus de vitamine C qu’une orange. En l’ajoutant à votre arsenal, vous vous protégez contre les troubles de la vésicule biliaire qui touchent deux fois plus de femmes que d’hommes. Après avoir analysé des échantillons sanguins de plus de 13 000 personnes, les chercheurs de l’Université de Californie (San Francisco) ont découvert que les femmes avec des taux de vitamine C bas couraient un plus grand risque de faire une maladie de la vésicule biliaire. Découvrez comment mieux prévenir les calculs biliaires.

Une papaye moyenne (300 g/10 oz) est une source rafraîchissante de vitamine C : elle vous en procure 188 mg avec seulement 119 calories. La papaye n’est plus un fruit exotique : on en trouve dans la plupart des supermarchés.