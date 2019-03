Les 50 meilleurs remèdes de grand-mère pour les maux d’estomac

Que vous souffriez de brûlures d’estomac, de gaz, de constipation, de nausée ou d’indigestion, découvrez les meilleurs remèdes naturels et remèdes de grand-mère pour soulager tous les types de maux d’estomac, inconforts, colites et problèmes de digestion.

Pour vous soulager, il existe de nombreux remèdes naturels qui peuvent être fabriqués à partir d’ingrédients que l’on retrouve très souvent à la maison, à portée de main. Voici les meilleurs remèdes de grand-mère pour soulager les maux d’estomac et les problèmes de digestion les plus fréquents. Si vous souffrez de maux d’estomac, assurez-vous de consulter un professionnel de la santé avant d’utiliser ces remèdes et trucs maison.

Les maux d’estomac et troubles digestifs fonctionnels, aussi appelés dyspepsie, figurent parmi les motifs de consultation les plus fréquents auprès des professionnels de la santé comme les pharmaciens et les médecins.

Les brûlures d’estomac sont particulièrement désagréables et douloureuses. Celles-ci peuvent être engendrées par la gastrite, soit une inflammation de la muqueuse qui protège les parois de l’estomac. La gastrite peut être aiguë et se manifester soudainement, ou encore être chronique et évoluer lentement sur plusieurs années. Il peut aussi s’agir d’oesophagite, soit d’une inflammation de la muqueuse de l’oesophage. Dans les deux cas, ces remèdes naturels et trucs maison permettront de vous guérir ces brûlures d’estomac.

Brûlures d’estomac : causes, symptômes et remèdes de grand-mère

Les causes des brûlures d’estomac sont nombreuses : troubles de la digestion au niveau de l’estomac, excès ou manque d’acidité gastrique. Les brûlures d’estomac touchent plus particulièrement les personnes qui subissent un stress important et celles qui ont une consommation élevée d’alcool et de tabac ou une alimentation pauvre en vitamines.

Certains médicaments, comme l’aspirine et les anti-inflammatoires, provoquent l’irritation puis l’inflammation de la muqueuse de l’estomac. Une gastrite ou une œsophagite peuvent être engendrées en raison d’un manque de vitamine B12, de fer ou d’affections comme l’ulcère, ou même d’un cancer. Voyez si vous présentez des signes de carence en vitamine B12. Quoi qu’il en soit, il est très important de consulter un médecin qui proposera des examens mettant en évidence l’inflammation et les causes.

Parmi les principaux symptômes des brûlures d’estomac, mentionnons des maux d’estomac et douleurs ressenties pendant ou après le repas, de même que des reflux biliaires avec un goût désagréable dans la gorge. La mauvaise haleine pendant les périodes de douleur, des nausées et des spasmes de l’estomac vide font aussi partie des symptômes des brûlures d’estomac. Parmi les autres symptômes, on retrouve aussi une inflammation de la langue (glossite), des crachats contenant du sang ainsi qu’un amaigrissement. Enfin, des brûlures et douleurs dans la poitrine peuvent survenir avec des spasmes (dans le cas de l’oesophagite plus spécifiquement).