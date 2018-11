12 recettes au vinaigre de cidre de pomme à essayer absolument

4 / 13

Ekaterina Kondratova/Shutterstock

Salade de quinoa et de prune à la vinaigrette de cidre de pomme

Le vinaigre de cidre de pomme ajoute une touche savoureuse à une vinaigrette traditionnelle comme celle-ci. Tous les composants de cette salade nutritive et facile à préparer sont excellents pour la santé.

Préparez 125 ml (1/2 tasse) de quinoa, selon le mode d’emploi de l’emballage (le livre Apple Cider Vinegar Handbook recommande de remplacer l’eau par du bouillon de légumes). Couvrez et mettez de côté. Chauffez 30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive dans une poêle à frire et ajoutez quatre gousses d’ail hachées, 450 ml (2 tasses) de haricots verts coupés en petits morceaux et 2 ml (1/2 c. à café) d’aneth séché. Saupoudrez un peu de sel et de poivre et faites cuire environ deux minutes.

Pour la vinaigrette à base de vinaigre de cidre de pomme, mélangez jusqu’à consistance lisse 60 ml (1/4 tasse) d’huile d’olive, 5 ml (1 c. à café) de moutarde, 125 ml (1/2 tasse) de VCP, 30 ml (2 c. à soupe) de miel, et un peu de sel.

Lorsque tous les composants sont prêts, disposez 150g (1/3 lb) de roquette sur un plat. Émiettez 100 g (1/4 lb) de fromage de chèvre sur le dessus. Ajoutez ensuite le mélange de haricots verts et la chair de deux prunes coupées en dés. Garnissez de pacanes et ajoutez la vinaigrette à votre goût!

C’est tellement bon que vous en oublierez que vous mangez une salade. Et vous en tirerez des tonnes de bienfaits pour la santé avec les protéines du quinoa, les vitamines et les nutriments des prunes et des haricots verts, et les bons gras de l’huile d’olive.

