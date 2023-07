Ballonnements: 8 aliments étonnants qui causent des gaz

Les mûres sont bourrées d’ antioxydants , mais aussi de polyols, le principal composant des succédanés du sucre (souvent responsables de douleurs abdominales). Les polyols se promènent dans notre système digestif tant et aussi longtemps qu’ils n’ont pas été totalement assimilés, ce qui peut causer ballonnements et flatulences.

Mangues

La mangue est un de ces fruits qui contiennent plus de fructose que de glucose, un déséquilibre qui fait que notre corps a plus de difficulté à assimiler le fructose et qui peut entraîner des ballonnements et d’autres problèmes d’estomac.