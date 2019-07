14 façons faciles de marcher plus de 10 000 pas par jour

7 / 14

La marche « pour un meilleur mariage »

Inquiets à l’idée que vous et votre conjoint ne vous parliez plus vraiment? Marcher ensemble peut vous aider. L’exercice nous rend plus ouverts, émotifs et honnêtes, et, aussi, il garantit toute notre attention (pas de télé ou d’ordinateurs). Commencez par une approche modérée. Parlez de choses que vous remarquez en cours de route, d’articles intéressants dans les nouvelles, etc. Ensuite, une fois qu’il est réchauffé, abordez les choses les plus sérieuses.

