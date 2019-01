Si les saignements rectaux sont parmi les symptômes les plus évidents du cancer du côlon, d’autres signes sont beaucoup plus sournois.

Un diagnostic d’anémie peut-être le premier symptôme d’un saignement interne, même si vous n’en percevez aucun signe. «Si une femme a ses règles, l’anémie est moins susceptible de faire l’objet de tests additionnels pour en chercher d’autres causes, telles que le cancer du côlon», constate le Dr Randall Holcombe, oncologue au Mount Sinaï Health System, à New York. «Si un homme est anémique, continue-t-il, vous supposez qu’il saigne de quelque part.» Il n’est pas rare que des gens aient une hémorragie interne pendant six mois avant que cela se manifeste dans les selles, observe la Dre Patricia Raymond, membre du Collège américain de gastroentérologie. Si vous éprouvez le moindre symptôme de l’anémie, comme de la fatigue ou des étourdissements, consultez un médecin.

3 / 6

iStock/BernardaSv

Vous souffrez de ballonnements

«Si des choses commencent à être bloquées et refoulées dans votre côlon, vous vous sentirez peut-être ballonné», dit le Dr Holcombe. Se sentir boursouflé et éprouver des crampes abdominales peut avoir bien d’autres causes que le cancer, mais si ces symptômes persistent, consultez un médecin. Si une douleur constante se manifeste dans le côté droit de votre abdomen, cela peut vouloir dire que le cancer en est à un stade avancé et qu’il s’est déjà propagé au foie, ajoute-t-il.

Évitez ces 12 causes de ballonnements les plus fréquentes et voyez si les symptômes persistent.