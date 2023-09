55 façons d’utiliser le bicarbonate de sodium

Ajoutez 1⁄2 tasse de bicarbonate de sodium à votre dose de lessive habituelle pour obtenir un blanc éclatant et des couleurs ravivées. Le bicarbonate adoucit également l’eau, ce qui permet d’utiliser moins de détergent. Associez 1⁄2 tasse de bicarbonate à vos pastilles d’eau de Javel pour une machine à chargement par le haut, et 1⁄4 tasse pour une machine à chargement frontal, pour en augmenter l’effet.

Nettoyer un rideau de douche

Si votre rideau de douche présente des taches de moisi, placez-le dans la machine à laver, avec 2 serviettes de bain pour qu’il se froisse le moins possible, et programmez le lavage sur fragile. Ajoutez 1⁄2 tasse de bicarbonate de sodium durant le cycle de lavage et 1⁄2 tasse de vinaigre blanc pendant le rinçage. Étendez et faites sécher à l’air libre et non dans la sécheuse.