Mangez-vous assez de fibres?

Si vous souhaitez intégrer des fibres à votre alimentation, consommez ces aliments et constatez l’amélioration de votre digestion .

Les aliments sont divisés en trois groupes: élevé, modéré et faible. Un aliment qui a une faible teneur en fibres ne signifie pas que vous devriez l’éviter. Servez-vous de notre liste pour vous aider à comprendre la quantité de fibres que vous mangez chaque jour.

Les fruits riches en fibres

Les fruits sont des moyens faciles de combler votre apport fibre. Trois collations par jour et vous aurez presque atteint la quantité recommandée quotidienne de fibres. (Ce sont des portions de fruits crus).

Teneur élevée

1 avocat 13 g

Teneur modérée

½ tasse de dates 6 g

1 kaki 6 g

½ tasse de baies de sureau 5 g

1 poire moyenne 5 g

2 kiwis 4,6 g

½ tasse de framboises 4.2 g

½ tasse de mûres 4 g

1 orange moyen 2,3 g

½ tasse de raisins secs 3 g

1 pomme moyenne 2,6 g

½ tasse de canneberges 2,5 g

1 pamplemousse moyen 2,1 g

1 banane moyenne 2,1 g

Faible teneur

1 morceau de melon miel 1g

1 morceau de cantaloup 1 g

½ tasse de bleuets 2 g

¼ tasse de noix de coco (déchiqueté) 1,75 g

½ tasse de fraises 1,5 g

1 tomate moyenne 1,5 g

En plus d’être riche en fibres et antioxydants, l’avocat favorise la perte de poids et calme la faim. Découvrez d’autres excellentes raisons d’intégrer l’avocat à votre alimentation.