Et si vos brûlures d’estomac étaient des allergies?

Vous pouvez éternuer souvent, mais vous pouvez aussi avoir de la difficulté à avaler et même à digérer. Coïncidence? Peut-être pas. Vos brûlures d’estomac sont peut-être, en fait, des allergies.

Si vous avez remarqué que vous avez tendance à ressentir des symptômes désagréables comme une brûlure d’estomac et un goût amer dans votre bouche dès que les fleurs commencent à fleurir, soyez alerte. Bien que les symptômes semblent indiquer un problème de reflux gastro-œsophagien, vous pouvez avoir une œsophagite éosinophilique, un trouble allergique qui provoque une irritation ou même une inflammation de votre œsophage qui est plus souvent diagnostiqué au printemps qu’en hiver. «Nous croyons que l’augmentation du pollen au printemps peut déclencher une œsophagite éosinophilique», explique Evan S. Dellon, MD, professeur agrégé de médecine et d’épidémiologie dans la division de gastro-entérologie de l’école de médecine de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill.

2 / 8

CHAJAMP/SHUTTERSTOCK

Le point sur le reflux gastro-œsophagien pathologique

Le reflux gastro-œsophagien pathologique peut impliquer un éventail de symptômes allant des brûlures d’estomac et des sensations de brûlure derrière votre sternum jusqu’à la sensation de liquide (ou de nourriture) qui remonte dans votre gorge. Entre 25 et 40% de la population en souffre. «Le reflux gastro-œsophagien varie entre une personne qui mange trop et a ensuite des brûlures d’estomac et un reflux plus tard durant la soirée et une personne qui a un reflux acide constant qui provoque une inflammation sévère et des ulcères dans son œsophage», explique Scott Gabbard, MD, gastro-entérologue à la Cleveland Clinic qui se spécialise dans les troubles de l’œsophage.

Faites attention à ces signes silencieux du reflux gastro-œsophagien.