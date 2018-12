Obtenez 961 mg de potassium en dégustant une seule tasse (250 ml) de bette à carde. Ce légume-feuille est aussi bourré de fer, de calcium et de vitamines A, C, et K.

Les betteraves

Taillez et faites rôtir une seule tasse de betteraves, et vous avalerez 518 mg de potassium. En prime, vous aurez aussi des folates, du manganèse et du cuivre, sans oublier des fibres, du magnésium, du phosphore, de la vitamine C, du fer et de la vitamine B6.

