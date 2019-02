Prévention

Ces 14 remèdes maison se trouvent dans votre tiroir à épices

Utiliser les épices comme remèdes maison? Pourquoi pas! Voici des herbes et des épices qui pourraient bien vous aider à soulager certains problèmes comme l’acné, la constipation, les aphtes ou encore les pellicules.

1 / 4 La noix de muscade moulue est un remède maison efficace pour effacer l’acné Mélangez en parts égales du miel et de la muscade et tamponnez-en votre bouton. Laissez reposer pendant 20 minutes, puis lavez. Des composés de la muscade ont de fortes propriétés antibactériennes et antifongiques, selon Joey Green. Les agents antimicrobiens du miel aident aussi à combattre l’infection et à réduire l’inflammation. Les graines de sésame comme remède contre la constipation Pour remettre à l’ordre votre tube digestif, passez 1 c. à soupe de graines de sésame au moulin à café, par impulsions, puis saupoudrez cette poudre sur des céréales, des salades ou des yogourts, par exemple. L’huile des graines lubrifie vos intestins, ce qui aide les selles sèches à traverser plus facilement. Le poivre noir comme remède maison pour calmer la toux Donnez une pause à votre gorge avec cette recette de thé poivré. Placez 1 c. à café de poivre noir moulu dans un verre d’eau rempli d’eau bouillante, couvrez et laissez infuser 10 minutes. Ajoutez 2 c. à soupe de miel et buvez. Le poivre agit comme décongestionnant et les qualités antibiotiques du miel apaisent la gorge.

2 / 4 La sauge moulue est un excellent remède maison contre les aphtes Une infusion de sauge est un moyen idéal de tuer la bactérie ou le virus qui peuvent causer les aphtes. Remplissez un infuseur à thé de sauge moulue, placez dans un verre d’eau bouillante, couvrez et laissez infuser 10 minutes. Quand le liquide est à température ambiante, rincez-vous la bouche avec; faites cela plusieurs fois par jour. Cela permet également de réduire l’inflammation et la douleur. Les feuilles de romarin sont un bon remède maison contre les pellicules Ce rinçage au romarin aidera à empêcher votre cuir chevelu de produire trop de sébum, une huile qui favorise les pellicules. Faites une infusion en ajoutant des feuilles de romarin dans une tasse d’eau bouillante. Couvrez et laissez infuser 20 minutes, puis tamisez et laissez refroidir à température ambiante. Faites-vous votre shampooing habituel, appliquez un conditionneur, rincez, puis faites un rinçage final avec l’infusion de romarin. Massez votre cuir chevelu et laissez l’infusion en place (sans la rincer à l’eau claire). Découvrez d’autres astuces santé et remèdes maison pour les cheveux secs. La graine de fenouil pour rafraîchir la mauvaise haleine Vous n’êtes pas sûre de votre haleine, mâchez 5 à 10 graines de fenouil après le repas, et avalez. Les huiles du fenouil facilitent la digestion et désodorisent votre tube digestif, nous explique Joey Green.