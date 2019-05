Prévention

Ballonnements: 12 causes les plus fréquentes

Les ballonnements peuvent être causés par votre alimentation, mais des conditions plus sérieuses et graves pourraient en être la cause.

1 / 12 Shutterstock Vos ballonnements sont causés par une surdose de fruits et légumes Si votre ventre semble plus ballonné qu’à l’habitude, ne vous inquiétez pas. « À moins que ce symptôme ne soit associé avec de la perte de poids, de la nausée, ou des vomissements, les ballonnements sont très courants et généralement ils ne devraient susciter aucune inquiétude », explique Robert Burakoff, le chef de la clinique de gastro-entérologie de l’Hôpital des femmes de Brigham. Les aliments nutritifs peuvent en effet être les coupables d’un surplus d’air dans l’estomac. S’alimenter de légumineuses, de choux de Bruxelles, de chou, d’abricots et de carottes peut induire des ballonnements, signale Gina Sam, directrice du centre de gastro-entérologie de l’Hôpital Mont Sinaï. Cela s’applique aussi pour les aliments à teneur élevée en lactose, le sucre principal des produits laitiers, et les aliments riches en fibres. Ceux-ci peuvent causer le relâchement de gaz tels que l’hydrogène et le méthane, explique la Dre Burakoff. Méfiez-vous de ces aliments qui causent des gaz et des maux de ventre.

2 / 12 istock/sfe-co2 Vous consommez beaucoup d’aliments diètes On retrouve un substitut du sucre, appelé sorbitol, dans les sodas diètes ainsi que dans certains aliments et boissons « sans sucre » et des produits alimentaires étiquetés pour diabétiques. Le site Web de l’édulcorant Splenda signale d’ailleurs que « le sucre des alcools (tel que le mannitol, le sorbitol, le xylitol, le lactitol et le maltitol) peuvent parfois causer des ballonnements et de la diarrhée si vous en consommez trop ». Vous avez donc intérêt a réduire votre consommation de sucre, d’édulcorants et de vrai sucre. En effet, le sucre naturel peut aussi vous donner une sensation de ballonnement. Adoptez ces aliments pour réduire votre consommation de sucre.