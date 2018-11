Maigrir

Présenté par



Maigrir avant les fêtes: 40 trucs efficaces pour un ventre plat

Vous souhaitez maigrir de quelques kilos avant les fêtes qui approchent à grands pas? Affinez votre silhouette et retrouvez un ventre plat plus facilement grâce aux 40 meilleurs trucs et conseils minceur.

1 / 40 Shutterstock Plusieurs petits repas par jour pour obtenir un ventre plat et maigrir avant les fêtes Pour redémarrer votre métabolisme et vous débarrasser de vos surplus de graisse, vous devez revoir votre alimentation. Commencez par prendre cinq ou six petits repas par jour. «Si vous ne prenez que quelques gros repas espacés, votre corps recevra le message que vous êtes affamée et, en conséquence, stockera les calories sous forme de graisse», explique Meghan Callaway, entraîneuse personnelle de Vancouver. Elle conseille de prendre le plus gros repas de la journée le matin, une demi-heure tout au plus après le lever. Il est également important de boire beaucoup tout au long de la journée; vous ferez ainsi moins de rétention d’eau, digérerez mieux et serez moins portée à manger entre les repas.

2 / 40 Shutterstock Prenez des repas protéinés et n’abusez pas des aliments riches en glucides avant les fêtes Limitez votre consommation de glucides simples, par exemple de pain et de pâtes, et prenez plutôt des mets protéinés, comme de la dinde, des œufs, de la poitrine de poulet, du poisson riche en oméga-3 et de la poudre de protéine lactosérique. Consommez moins de sucre et plus de glucides complexes, par exemple, des patates douces, des pommes de terre, du riz entier, de l’avoine et du pain multigrain. En matière de gras, optez pour ceux que fournissent le saumon, les fruits à coque (noix, noisette, amande, etc.) et l’avocat. Enfin, pour augmenter votre apport en fibres, consommez quantité de fruits et de légumes à feuilles vertes.