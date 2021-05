Les meilleurs exercices pour maigrir et raffermir vos muscles

Optimisez votre entraînement: Voici les meilleurs exercices les plus efficaces selon les experts pour maigrir, raffermir vos muscles et brûler les graisses.

Des exercices pour maigrir et raffermir vos muscles

Les jours où vous êtes trop occupés pour vous rendre au gym, il est facile de ne pas vous entraîner et de laisser de côté votre santé. Il existe cependant de nombreux exercices simples que vous pouvez aisément exécuter à la maison, ou n’importe où, sans investir dans de l’équipement coûteux. Intégrez aussi ces 25 trucs faciles dans vos habitudes pour couper 100 calories par jour.

Il est possible de s’adonner à des exercices pour maigrir et raffermir ses muscles dans le confort de sa maison. Combinez des exercices dans un enchaînement rapide (environ 12 minutes entrecoupé de petites pauses) conçu pour augmenter votre rythme cardiaque. En unissant musculation et intervalles d’aérobie, les graisses fondront plus vite qu’en optant pour l’une ou l’autre de ces approches seulement.

Certains des exercices qui suivent sollicitent les muscles fessiers qui correspondent au plus important groupe musculaire. Et plus votre masse musculaire est importante, plus vous pouvez brûler de graisses et accélérer votre métabolisme. En fait, en augmentant votre masse musculaire au niveau des fessiers, bras, abdominaux et jambes, vous brûlerez davantage de calories jour après jour, et ce, même en étant au repos !

Faites les mouvements proposés plus loin, une ou deux fois par semaine, et vous constaterez les résultats ! Vous voulez repousser vos limites? Essayez de faire plus de répétitions dans une même durée ou tentez d’exécuter la version difficile des mouvements telle qu’expliquée ici.

Note : Avant d’entreprendre tout entraînement, consultez votre médecin.