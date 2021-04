Mangez-vous trop de sel? Les 7 signaux d’alarme à surveiller

3 / 7 Shutterstock Autre symptôme d’une surconsommation de sel: certaines parties de votre corps sont enflées Eh oui, l’excès de sodium durant une seule soirée peut vraiment vous faire paraître et sentir plus gonflé le lendemain matin. Ce phénomène, appelé œdème, est provoqué par un excès de fluide dans vos tissus corporels. Selon les spécialistes de la clinique Mayo, l’œdème peut être le symptôme d’une maladie sous-jacente, mais il peut aussi indiquer tout simplement que votre alimentation est trop riche en sel. La solution la plus simple pour y remédier est de réduire votre consommation de sodium. Lisez les étiquettes alimentaires, optez pour des produits faibles en sodium ou cuisinez vos propres aliments pour contrôler l’apport en sel.

4 / 7 Shutterstock Vous pourriez manger trop de sel si vous avez des calculs rénaux Une alimentation riche en sodium peut altérer les fonctions rénales. Selon l’organisation américaine World Action on Salt and Health, l’excès de sel peut faire grimper les protéines dans votre urine. Or, l’abondance de protéines dans votre urine est un «facteur important de risque» de maladie rénale. Une alimentation riche en sel augmente également le risque de calculs rénaux. Si vous avez trop de pierres ou de douleurs dans les reins, vous devriez voir un médecin et travailler avec un diététicien pour adopter un régime faible en sodium.