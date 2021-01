Arrêter de fumer: 20 trucs efficaces

2 / 22

Africa Studio/Shutterstock

Choisissez une journée pour arrêter de fumer

Faire une croix sur la cigarette exige une préparation mentale et physique. Choisissez une «date d’arrêt» au cours du prochain mois et encerclez-la sur votre calendrier. Dès lors et jusqu’à cette date, préparez-vous pour une vie sans tabac et en meilleure santé. C’est une période excitante, alors soyez enthousiaste. C’est l’occasion de vivre plus sainement votre vie. Faites des réserves de nourriture saine et sans gras à mâcher et grignoter, comme de la gomme sans sucre, des petites carottes, des graines de citrouille et de tournesol ainsi que des fruits frais.

La journée précédant la date choisie, jetez toutes vos cigarettes et débarrassez-vous de vos cendriers, allumettes, briquets et autres objets liés à votre dépendance. N’oubliez pas que vous êtes désormais un non-fumeur; vous n’en aurez plus besoin.

