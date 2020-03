Smoothies: les 8 meilleurs smoothies pour un déjeuner santé

Ce lait frappé est un petit déjeuner santé qui vous gardera rassasié pendant la matinée. De plus, les bleuets sauvages sont de bons aliments pour la santé du cerveau et les avocats contiennent un type de gras qui aide à réduire le cholestérol et à améliorer la santé cardiovasculaire.

Smoothie déjeuner aux épices chai

Ce délicieux smoothie aux épices chaï est parfait pour un déjeuner nourrissant ou une collation. Sa teneur élevée en protéines aide à la satiété, et les dattes dénoyautées constituent un édulcorant naturel délicieux et riche en fibres insolubles.

Des bienfaits santé du smoothie au déjeuner

Sans être une panacée, les boissons frappées aux fruits peuvent vous apporter les vitamines et nutriments dont vous avez besoin lorsque vous n’avez pas le temps de prendre un déjeuner sain et complet. Il suffit de passer vos fruits préférés dans un mélangeur avec une cuillerée de poudre protéinée et une tasse de glace pilée pour disposer instantanément d’un déjeuner complet, sain et riche en antioxydants. Ajoutez à cela une tasse de yogourt nature et vous venez d’ajouter une bonne dose de calcium, histoire de renforcer vos os. Et mine de rien, vous consommez ainsi des protéines et des portions de fruits frais.

Le smoothie est l’un des meilleurs aliments santé pour le déjeuner, contrairement à ces autres repas.