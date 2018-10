Voici ce qui arrive à votre corps quand il relaxe vraiment

Vous pensez que le stress vous aide à vous épanouir? C’est une illusion : voyez plutôt ce qui arrive à votre corps quand vous atteignez l’état sublime du relâchement.

La vraie relaxation exige que l’on passe de cet état de stress où nous oscillons sans cesse entre «la lutte ou la fuite» à cet état que Melanie St. Ours, herboriste professionnelle et auteure du Simple Guide to Natural Health, qualifie de celui du «repos et de la digestion». Ces 25 façons de se détendre jour et nuit peuvent vous aider à l’atteindre.

«Chacun de ces états du système nerveux a un impact profond sur notre pensée, nos sentiments, notre cœur et nos poumons, notre système immunitaire, notre système digestif, et plus encore.»