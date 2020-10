Les 25 meilleures recettes de poulet ultra rapides et savoureuses!

23 / 25

Shutterstock

Un poulet sauté au brocoli et au lait de coco rapide

Dans cette recette d’inspiration thaïlandaise, le poulet cuit dans une merveilleuse sauce au lait de coco. Des notes épicées de cari et de lime sucrée s’invitent joyeusement à ce mélange de saveurs délectables. En plus de cela, des brocolis et des champignons cuisent rapidement et se servent encore croquants. Cela surprend agréablement la bouche et préserve du même coup leur valeur nutritionnelle.

Obtenez la recette