Conseils pour le bouillon de poulet maison

Quelle est la différence entre le bouillon de poulet et le fond de volaille?

Le bouillon de poulet est fait avec de la viande et des os et est mijoté sur la poêle pendant une période relativement courte. Fait à partir d’os qui sont d’abord rôtis au four, puis mijotés pendant des heures sur la cuisinière, le bouillon de poulet a un léger goût de poulet et est parfait pour les soupes.

Le fond de volaille est fait à partir d’os, qui sont d’abord rôtis au four, puis mijotés pendant des heures sur la cuisinière. L’augmentation du temps de cuisson permet d’extraire davantage de collagène des os, ce qui a pour effet de renforcer la saveur du bouillon. Il est excellent pour la préparation des sauces.

Peut-on trop cuire le bouillon de poulet?

Si vous avez ajouté des légumes à votre bouillon, la réponse est oui. Les carottes, le céleri et l’oignon ajoutent de la saveur, mais si on les laisse mijoter trop longtemps, ils peuvent laisser un goût fort et amer qui prendra le dessus sur le bouillon.

Comment rendre le bouillon de poulet maison plus savoureux?

Lorsque la cuisson est terminée, retirer la viande, les os et les légumes et continuer à faire mijoter le bouillon jusqu’à ce qu’il soit réduit d’un tiers. Vous obtiendrez ainsi une saveur riche et onctueuse. Vous pouvez également utiliser le jus de cuisson du poulet rôti: conservez-le au congélateur après la cuisson de chaque poulet rôti, puis ajoutez-le à votre bouillon maison.

Information nutritionnelle

1 tasse: 245 calories, 14g de graisses (4g de graisses saturées), 61mg de cholestérol, 80mg de sodium, 8g de glucides (4g de sucres, 2g de fibres), 21g de protéines.