Piccata de poulet avec sauce au citron

Aplatir le poulet à ¼ de pouce d’épaisseur. Dans un plat peu profond, mélanger le substitut d'œuf, 2 c. à soupe de vin, 2 c. à soupe de jus de citron, l'ail et la sauce au piment fort.

Dans une grande poêle antiadhésive, dorer 4 moitiés de poitrine de poulet dans 1 ½ c. à thé d'huile, pendant 3 à 5 minutes de chaque côté ou jusqu'à ce que le jus soit clair. Retirer de la poêle et garder au chaud. Enlever le jus de la poêle et répéter avec le reste du poulet et de l'huile. Retirer et garder au chaud.