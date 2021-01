Joe Hill est le fils de Stephen King. Et il écrit de l’horreur. Il aurait lancé sa carrière beaucoup plus vite s’il avait écrit sous le nom de Joe King. Mais il a choisi d’emprunter une autre voie, et c’est admirable… autant que ses écrits. Ce recueil de nouvelles (dont deux sont cosignées avec son père) donne une bonne idée de son talent. Et si on aime, on plonge ensuite dans le glaçant Costume du mort, dans Nosfera2 ou encore dans sa série de bandes dessinées, Locke & Key. Frissons garantis.

Le carrousel infernal, Joe Hill, les éditions JC LATTÈS, 34,95$

C’est pratique d’avoir un lave-vaisselle, en particulier dans un foyer occupé par plusieurs personnes. Mais que faire quand notre lave-vaisselle laisse les verres d’une propreté douteuse, troubles et tachetés? Ils doivent finalement être relavés à la main…

Bien que l’eau dure à l’origine de ce résidu filmogène puisse être adoucie, nous avons découvert une astuce beaucoup plus simple pour faire briller vos verres à vin: ajouter du vinaigre blanc au lave-vaisselle, juste avant de le faire fonctionner.

Le vinaigre est une excellente alternative aux désinfectants nocifs: c’est un abrasif doux qui supprime la graisse et les résidus de savon. Deux caractéristiques qui en font l’ingrédient parfait pour nettoyer les verres.

Pour donner son plein pouvoir à cette astuce, assurez-vous que votre lave-vaisselle est plein – c’est également la façon la plus respectueuse pour l’environnement – puis placez un petit bol à moitié plein de vinaigre blanc. Vérifiez que le bol va au lave-vaisselle et stabilisez-le dans le panier supérieur.

Pour éviter d’endommager les joints du lave-vaisselle, ne versez pas le vinaigre directement dans le compartiment du produit de rinçage.

Ajoutez ensuite le savon pour lave-vaisselle et exécutez un cycle régulier. Ainsi positionné sur le panier supérieur, le vinaigre devrait se répartir uniformément entre les deux niveaux. Retirez ensuite la vaisselle et profitez de la propreté étincelante de vos verres.

De temps en temps, vous pouvez désinfecter l’intérieur de votre lave-vaisselle en utilisant cette astuce:

Vider le lave-vaisselle et lancer un cycle d’eau chaude avec rien d’autre qu’un bol de vinaigre blanc à l’intérieur.



La chroniqueuse Rima Elkouri a prêté sa plume sensible à la militante iranienne Shaparak Shajarizadeh, qui vit aujourd’hui en exil à Toronto. Elle a fui son pays après avoir été emprisonnée et torturée. Son crime: avoir enlevé son voile en public et en avoir diffusé l’image dans les médias sociaux. Elle en a payé plus que le prix. Mais elle a décidé de ne pas se taire. Parce que la liberté n’est pas un crime.

La liberté n’est pas un crime, Shaparak Shajarizadeh et Rima Elkouri, éditions Plon, 34,95$



Si vous avez acheté un désinfectant pour les mains récemment, vous aurez constaté que les choix ne manquent pas. De nouveaux produits ont été lancés en réaction à la COVID-19, mais ils ne sont pas tous inoffensifs. Certains contiennent des substances nocives, dont le méthanol. Les autorités sanitaires, y compris Santé Canada, ont déjà diffusé des mises en garde contre certaines marques. Méfiez-vous aussi des produits contenant moins de 60% d’alcool; ils ne tuent pas beaucoup de microbes. La meilleure méthode de désinfection reste l’eau et le savon. Réservez le désinfectant aux situations où celle-là n’est pas possible.



La nouvelle année sonne le retour du Défi J’arrête j’y gagne qui accompagne les fumeurs québécois souhaitant arrêter de fumer. En s’inscrivant au défi, les participants s’engagent à ne pas fumer pendant 6 semaines, soit du 8 février au 21 mars 2021. C’est un premier objectif réaliste et encourageant qui comporte de nombreux avantages.

Les inscriptions sont en cours à defitabac.ca.

Arrêter de fumer, c’est non seulement prévenir de multiples problèmes de santé comme certains cancers, les maladies du cœur et des poumons, mais entraîne une foule d’autres avantages, comme «arrêter de geler dehors», ne plus voir son argent partir en fumée et ne plus être essoufflé en montant les marches.

Du soutien pour mieux réussir

Arrêter de fumer est difficile et exige souvent plusieurs tentatives. En 2020, 60% des participants sondés rapportaient avoir déjà tenté 3 fois ou plus d’arrêter de fumer. «L’idée est de ne pas arrêter d’essayer et d’apprendre de ses expériences passées. Et pour augmenter ses chances de succès, on ne doit surtout pas hésiter à aller chercher de l’aide, que ce soit pour se préparer ou être soutenu pendant sa démarche. Établir un plan de match personnalisé, consulter son pharmacien ou son médecin et profiter du soutien du DéfiJ’arrête, j’y gagne! sont des exemples de stratégies gagnantes pour y arriver», souligne la Dre Christiane Laberge, porte-parole de la campagne.

En s’inscrivant, les participants bénéficient de ressources et d’outils gratuits avant, pendant et après le Défi, tels que des conseils pratiques et un dossier perso à defitabac.ca, une communauté Facebook inspirante et des courriels d’encouragement ainsi qu’un lien vers la ligne 1-866-JARRETE et les autres services nationaux.

Pour se motiver, les futurs ex-fumeurs peuvent penser non seulement à tous les bienfaits que leur procurera le fait d’arrêter de fumer, mais aussi à la chance de gagner l’un des nombreux prix offerts, soit:

un séjour de luxe à la Station touristique Duchesnay (valeur de 1500$) – (prix réservé aux participants de 18 ans et plus);

une carte-cadeau de 250$, gracieuseté de Jean Coutu (prix réservé aux participants de 18 ans et plus);

1000$ en argent comptant (prix réservé aux 18-24 ans).

Inscriptions à defitabac.ca avant le 8 février 2021.



Des chercheurs de l’Université McGill ont constaté récemment que les deux tiers des personnes âgées hospitalisées au Québec recevaient une prescription médicamenteuse inappropriée (PMI) à leur sortie de l’hôpital. On entend ici une médication qui risque de faire plus de mal que de bien aux personnes de plus de 65 ans, plus exposées aux chutes et autres effets indésirables. Cela comprend les inhibiteurs de la pompe à protons (sauf pour un saignement ou ulcère gastrique) et les benzodiazépines (dont la prise peut se justifier pour traiter l’épilepsie ou l’anxiété aiguë, mais pas pour l’insomnie). La liste complète de ces médicaments est donnée en ligne à la page de l’American Geriatrics Society. Vérifiez les vôtres avec votre médecin avant de partir avec une ordonnance.

Les gagnants Marque de confianceMD 2021 de Sélection

Tous les ans, Sélection mène un sondage auprès des Canadiens pour déterminer les Marques de confianceMD au Canada. Cette année, les réponses de plus de 4 000 participants ont été compilées afin de connaître les marques gagnantes en 2021!

Nous avons demandé aux Canadiens, sous forme de question ouverte, d’identifier les marques auxquelles ils font le plus confiance dans 33 catégories de produits, incluant des biens de consommation courante, des institutions financières et des détaillants canadiens.

Nous avons le plaisir de dévoiler les gagnants Marque de confianceMD 2021 de Sélection, y compris les gagnants Platine désignés Marque de confianceMD depuis dix années d’affilée ou plus et les gagnants Or désignés Marque de confianceMD depuis cinq à neuf années consécutives!

Félicitations à tous les gagnants Marque de confianceMD 2021!

* Marques à égalité dans la catégorie

MD Marque de confiance et Marques de confiance sont des marques déposées de Sélection du Reader’s Digest.

En plus d’identifier les marques auxquelles les Canadiens accordent leur confiance, le sondage permet de connaître les professions les plus dignes de confiance et diverses attitudes à l’égard de la confiance.

La méthodologie du sondage Marque de confianceᴹᴰ 2021 de Sélection

Chargée par Sélection de faire une enquête d’opinion indépendante, Ipsos Canada a mené un sondage national en ligne du 19 août au 3 septembre 2020 auprès de plus de 4 000 adultes canadiens âgés de 18 ans et plus. Un échantillonnage par quotas a été utilisé, puis stratifié selon la langue (n anglais = 3 001 et n français = 1 000). Les résultats ont été pondérés selon les données de recensement pour s’assurer que l’échantillon total reflète le profil démographique du Canada relativement à l’âge, au sexe, à la région et à la langue. La précision des sondages en ligne est mesurée au moyen d’un intervalle de crédibilité. Dans ce cas-ci, les résultats globaux du sondage se situent à ± 1,8 point de pourcentage, 19 fois sur 20, de ce qu’ils auraient été si tous les adultes canadiens y avaient pris part.

Les gagnants Marque de confianceᴹᴰ

Les marques gagnantes sont celles ayant été mentionnées le plus grand nombre de fois et dont l’écart avec la marque concurrente la plus proche est statistiquement significatif. Pour toute catégorie, lorsque la différence entre la marque gagnante et les autres marques n’est pas significative sur le plan statistique, on considère qu’elles sont à égalité.

En cas d’égalité entre deux ou plusieurs marques, les catégories visées peuvent faire l’objet d’un sondage supplémentaire mené auprès d’un échantillon représentatif de Canadiens qui choisiront la marque à laquelle ils font le plus confiance parmi les marques à égalité. Si la différence entre la marque gagnante et les autres marques n’est pas significative sur le plan statistique, les marques des catégories concernées demeureront à égalité.

La promotion des Marques de confianceᴹᴰ

Les marques qui prennent part au programme Marque de confianceMD de Sélection ont le droit de promouvoir leur statut de gagnant dans du matériel promotionnel approuvé. Les marques qui ne participent pas au programme n’ont pas le droit de promouvoir leur statut de gagnant et il leur est interdit de le faire dans tout matériel promotionnel ou publicitaire – que ce soit sous forme de texte ou d’image.

Pour toute demande de renseignements, veuillez joindre Melissa Williams, directrice, solutions marketing et développement de produits: [email protected].

MDMarque de confiance et Marques de confiance sont des marques déposées de Sélection du Reader’s Digest.

Il y a des matins difficiles. Et quand on arrive enfin à s’extraire du lit, on ne trouve pas toujours la force de faire le moindre effort. Au cours de la journée, on a du mal à se concentrer.

La fatigue, c’est un peu comme se couper avec du papier ou faire de mauvais rêves, ça nous tombe dessus sans avertir. Et c’est un fléau si courant que le tiers des patients la signalent à leur médecin.

La plupart du temps, elle est la réponse normale de l’organisme aux aléas de la vie: stress, manque de sommeil, surcroît de travail. Et comme on ne peut pas toujours éviter ces désagréments, le Dr Tom Declercq, pro­fesseur de médecine à l’Université de Gand, en Belgique, conseille de s’accorder plus de repos. «Il est très important d’écouter son corps quand il réclame plus de sommeil», dit-il.

Mais si on peut souvent se remettre de sa fatigue en dormant davantage ou en modifiant son mode de vie, elle signale parfois un problème plus sérieux. Si, malgré ces correctifs, elle persiste plus de deux semaines, il vaut mieux consulter son médecin de famille et lui décrire de manière détaillée ce qu’on éprouve pour l’aider à en identifier la cause.

Bien qu’on la décrive en général comme un manque d’énergie et de motivation, la fatigue peut être physique, mentale ou les deux à la fois. Avant le rendez-vous médical, posez-vous ces questions: même après une longue nuit de sommeil, suis-je vraiment revigoré? Ai-je du mal à me concentrer sur mes projets? Est-ce que la moindre activité m’épuise?

Si votre fatigue s’accompagne de fièvre, vous souffrez peut-être d’une infection. Si vous avez des vertiges, par contre, on pensera plutôt à l’anémie. Une respiration difficile oriente vers une pathologie cardiaque. De la tristesse ou de la nervosité fera craindre une dépression ou de l’anxiété. Dans ce cas, un antidépresseur ou une thérapie cognitivo-comportementale pourrait vous aider. Une fatigue qui surgit subitement, persiste et s’accompagne d’une perte de poids inexpliquée ou de sueurs nocturnes peut être l’indice d’un cancer.

Il faut bien sûr se pencher sur la quantité et la qualité de son sommeil. Une mauvaise hygiène du sommeil – comme dormir avec un animal de compagnie ou regarder un écran tard la nuit – peut compromettre le repos. Souvent mise en cause également, l’apnée du sommeil: quelque 6,4% de Canadiens en souffrent – ils cessent de respirer 10 secondes plusieurs fois pendant leur sommeil.

La consommation d’alcool, quelle qu’elle soit, nuit au sommeil, et l’effet est directement proportionnel aux quantités ingérées. L’alcool facilite peut-être l’endormissement, mais il perturbe les rythmes circadiens et, de ce fait, empêche que le sommeil soit réparateur.

Quand a-t-on affaire au syndrome de fatigue chronique (SFC), également appelé encéphalomyélite myalgique ou maladie d’intolérance systémique à l’effort Il n’existe pas de test pour diagnostiquer cette affection, mais la maladie se caractérise par un état de fatigue profond et prolongé (au moins six mois), sans cause identifiable, qui perturbe les fonctions cognitives et suscite un état d’épuisement débilitant lors du moindre effort physique ou mental. On ne sait pas combien de sujets souffrent de SFC ni ce qui peut en être la cause.

Bien que ce ne soit pas un remède, l’exercice est utile quand la fatigue est persistante. «Ce n’est pas une bonne idée de rester assis à ne rien faire quand on souffre de fatigue chronique, insiste le Dr Declercq. Il vaut mieux bouger.»