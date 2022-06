Testées par l’équipe : les meilleures crèmes contour des yeux

– Lily Yan, stagiaire section beauté et mode

Il ne m’a fallu qu’une très petite quantité de cette riche formule pour couvrir ma peau d’une généreuse couche humide ; on en a donc pour son argent. Je l’ai appliquée avant d’aller au lit afin d’atténuer mes cernes, puis le matin sous mon maquillage; le pourtour de mes yeux est resté bien hydraté. La crème a aussi atténué l’aspect sec et squameux de la poudre et du cache-cernes que j’avais appliqués. De plus, j’apprécie le fait qu’elle soit exempte de parfum.

Extraits botaniques, glycérine et dérivé de vitamine D contribuent à hydrater la peau et à préserver son équilibre hydrique optimal.

Sérum contour des yeux ultracalmant et ultralissant de Dermalogica

La vitamine C et le dérivé de levure riche en acides aminés que renferme ce sérum contribuent à améliorer l’élasticité de la peau et à atténuer les fines rides.

Comme j’ai la peau sensible, je ne demandais pas mieux que d’essayer une crème présentée comme étant ultracalmante. Il s’agit en fait d’un sérum. La première application ne m’a causé aucune irritation et après l’avoir appliqué matin et soir durant quatre jours, j’ai remarqué que mes yeux étaient moins gonflés le matin. Enfin, bien qu’elles n’aient pas disparu, les rides autour de mes yeux semblent s’être estompées.

– Joséphine Woertman, directrice artistique suppléante

Sérum contour des yeux ultracalmant et ultralissant de Dermalogica (65$, 15 ml)