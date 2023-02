Couverture du livre - Flammarion Québec

Le désir, est-il ce sentiment cherchant une satisfaction instantanée ou plutôt cette émotion diffuse qui incite l’un à tendre vers l’autre? Si l’on tient pour acquis que l’objet du désir, une fois comblé, devient fade et fait place à un autre désir, l’être humain sera éternellement insatisfait. Ce qui est certain, c’est que le désir ne se définit pas en quelques mots et que le livre de Frédéric Lenoir est une ouverture aux multiples possibilités de son interprétation. Un livre que l’on parcourt avec curiosité du début à la fin, et que l’on referme avec la satisfaction des initiés. Philosophes, psychanalystes ou scientifiques ont tenté de comprendre le désir et ont forgé les différentes approches de la quête du désir et de l’amour à travers le temps. L’idée que le désir n’est pas essentiellement éphémère, qu’il se cultive pour une meilleure harmonie en soi et un bien être plus global, n’est-elle pas encourageante? Le philosophe et sociologue contemporain nous propose de repenser le désir, ce qui est plutôt audacieux à l’ère ou le numérique et le consumérisme nous fait oublier l’essentiel. Un ouvrage accessible et passionnant.

Cultiver le désir et vivre aux éclats!, Frédéric Lenoir, éditions Flammarion Québec

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest. Et suivez-nous sur Facebook et Instagram!