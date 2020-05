15 des plus belles pistes cyclables du Québec

P’tit Train du Nord

Le P’tit Train du Nord (Laurentides) — Facile

En famille, il vaut mieux éviter les pistes partagées avec des voitures. Choisissez des voies cyclables sur d’anciennes emprises de chemins de fer au dénivelé presque nul et ne croisant presque pas de routes. Le trajet du P’tit Train du Nord relie Bois-des-Fillion à Mont-Laurier, dans les Laurentides.

Définitivement l’une des pistes les plus connues au Québec, elle propose le circuit linéaire le plus long au pays, en empruntant notamment le parcours d’un ancien chemin de fer qui a contribué à la colonisation des Laurentides. Une partie du trajet est pavée tandis que de la poussière de roche attend les randonneurs sur une large part de la piste.

Le trajet du P’tit Train du Nord mesure plus de 230 kilomètres et traverse villes et villages, tout en passant par des paysages bucoliques, des gares restaurées et longeant des lacs et des rivières. Traverser les Laurentides par cette piste cyclable peut prendre quelques jours – en pédalant toute la journée! – en logeant dans l’un des gîtes classifiés Bienvenue cyclistes!

Si vous comptez partir à vélo en famille, il faudra bien entendu prévoir un itinéraire adapté aux capacités physiques des enfants. Faites des haltes fréquentes — tous les 10 kilomètres — et ne soyez pas trop ambitieux. Se fixer un objectif quotidien d’une trentaine de kilomètres est plus réaliste… et vos enfants apprécieront leurs vacances autant que vous, sinon plus!

N'oubliez pas que faire du vélo peut aussi être l'une des façons de bouger pour une bonne cause!