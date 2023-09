Petit guide du savoir-faire des conserves

Les Éditions La Presse

Avouons que faire nos conserves a quelque chose de valorisant et de satisfaisant, c’est pourquoi nous persistons. La bonne nouvelle c’est que nous avons maintenant un livre dans lequel trouver toutes les réponses à nos questions – et bien plus! Bien que ce soit avant tout un ouvrage de référence pour acquérir une expertise dans la pratique de la mise en conserve – une méthode qui comporte des risques potentiels étant donné que de nombreux microorganismes peuvent contaminer nos conserves, les altérer, voire causer des problèmes de santé. Mais c’est un livre agréable à consulter, avec des illustrations de l’autrice qui viennent non seulement égayer ses pages, mais permet au lecteur de bien comprendre de nombreux procédés, qu’ils soient de types pratiques avec les étapes pour empoter, ou scientifiques comme cette explication visuelle du développement des bactéries. De plus, ils s’adresse aussi bien aux néophytes qu’aux experts qui font leurs conserves depuis des années.

Le livre d’Anne-Marie Desbiens – chimiste alimentaire, autrice et illustratrice, alias La Foodie Scientifique – nous fait également découvrir le père de la mise en conserve. En effet, peu de gens connaissent Nicolas Appert, fils d’un aubergiste et caviste auprès de qui il apprendra à boucher les bouteilles de champagne – technique probablement à la base de son intérêt pour la mise en conserve. Comment il a ensuite transmis ses connaissances, d’où le mot «appertiser» pour définir le traitement des denrées périssables. La chose fut loin d’être facile pour le jeune Appert, à tous les points de vue, et l’on découvre notamment ici que si l’on peut aujourd’hui faire nos conserves à la maison – sans avoir besoin d’un laboratoire sophistiqué – c’est grâce à la ténacité de cet homme incroyable. Donc, plutôt que de fournir des recettes de confitures ou de sauces tomates, que nous trouvons abondamment sur le web, on dispose ici d’information pertinente et fiable sur le savoir-faire et les démarches à suivre. En fait, ce livre pourrait à la fois faire partie du rayon Cuisine, Beaux livres ou Histoire de votre bibliothèque.

Comment faire ses conserves – sans empoisonner sa famille, Anne-Marie Desbiens, Les éditions La Presse, 29,95$

