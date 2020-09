Entraîner son cerveau: 14 exercices pour stimuler ses neurones

1 / 15

ISTOCK/PIXDELUXE

Les exercices proposés par la neurobique stimulent les cinq sens

Le fait d’entraîner son cerveau avec de nouvelles expériences qui combinent les cinq sens — la vue, l’odorat, le toucher, le goût et l’ouïe — ainsi que le «sens émotionnel» stimule les connexions entre les différentes zones du cerveau. Ces expériences amènent les cellules nerveuses à produire des nutriments cérébraux naturels qui aident considérablement la mémoire et créent un environnement propice à des cellules plus fortes et plus résistantes aux effets du vieillissement.

La neurobique correspond à un amalgame de divers exercices qui ont pour but de briser la routine, et donc, d’entraîner le cerveau. Ajoutez ces exercices cérébraux, conçus par Manning Rubin et le neurobiologiste Lawrence C. Katz, à votre train-train quotidien et constatez la différence.