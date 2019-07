10 attractions incontournables d’Asie du Sud-Est

Avec un peu de chance, vous pourrez voir les Philippines, du moins, c’est ce qu’on peut lire dans le matériel publicitaire sur le mont Kinabalu. À vrai dire, il est rare de pouvoir observer les Philippines à cause de la fréquence des pluies et du brouillard, ce qui n’enlève cependant rien au plaisir de gravir la plus haute montagne de Borneo.

Bali, Indonésie

C’est bien connu: des routards du monde entier affluent à Kuta, la capitale touristique de Bali. Il reste d’ailleurs très peu d’endroits inexplorés sur cette île. Si Bali n’offre rien de «nouveau», on y trouve en revanche une grande variété d’attractions. Des meilleurs endroits où surfer aux myriades de temples, en passant par ses plages de sable noir et les randonnées en milieu volcanique, «l’île des dieux» a de quoi vous occuper. Et si vous êtes las de voir des surfeurs et des touristes criards, vous pourrez toujours trouver le repos dans les villages éloignés et paisibles de Bali, où de magnifiques palmiers et rizières en terrasse vous attendent le long du littoral.

