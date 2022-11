Comment se préparer au vélo d’hiver?

3 / 5

Yevhenii Orlov/Shutterstock

Protection des composantes contre les éléments

Le mot d’ordre: lubrification! Il faut bien huiler la chaîne de vélo, soit avec la même huile que celle utilisée pendant l’été, qu’on applique plus souvent, soit avec une huile plus visqueuse ou à base de cire. Il est nécessaire d’utiliser une huile plus épaisse afin qu’elle résiste plus de 24h dans des conditions humides. Cela améliorera la performance des pièces (système de freinage, écrous de rayon, dérailleur, pédalier, cassette, moyeu, etc.) et réduira le risque de gel.

Un des plus grands irritants des adeptes du vélo d’hiver est le gel du cadenas. Si de l’eau s’infiltre dans le verrou, elle peut empêcher le cadenas de se déverrouiller. Un peu de lubrifiant ou de dégivreur de serrure devrait prévenir ce désagrément.

